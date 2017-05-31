和林奕含談判 妻曾質問陳星：你愛我還是愛她

陳星（右圖左）說，當年談判過程中，妻子（坐者）只質問陳星愛她、還是愛林奕含（左圖）。（林奕含臉書、圖/PTT）

陳星夫妻當年和林奕含父母在飯店談判，傳陳妻逼林奕含下跪，陳星指妻子謝玉如在談判過程中，只質問陳星愛她還是愛林奕含，但未逼林奕含下跪。

當時傳出陳星妻怒斥「林奕含都知道陳老師有老婆了，為何還愛上陳老師？」「這裡只有我有資格提告，如果你們不給我一個交代，我就告林奕含妨害家庭。」還要求林奕含下跪認錯，林的不知如何是好，只好不再追究，雙方最後達成分手協議。

陳星今天說，逼林奕含下跪的報導，讓妻子崩潰痛苦。當年確實曾和林奕含的父母約在喜來登飯店談判，妻子也在場，但對林奕含父母的責難，妻子沈默不語，在過程中只質問陳星說：「你愛我還是愛她」。

陳星向《蘋果》寄出的存證信函還表示，妻子曾一度想退出婚姻成全他和林奕含，但因林的父母要求他們兩人分手，這事只好做罷，妻子也選擇原諒。

(中時電子報)