不滿埔里鎮長執意蓋殯儀館 蜈蚣里民怒抗議

蜈蚣里民反對埔里鎮公所在鯉魚潭風景區鄰近蓋殯儀館，在乾溪沿岸持白布條抗議。（廖肇祥）

蜈蚣里民反對埔里鎮公所在鯉魚潭風景區鄰近蓋殯儀館，在乾溪沿岸掛白布條抗議。（廖肇祥）

為抗議埔里鎮公所在鯉魚潭風景區鄰近的納骨塔興建殯儀館，蜈蚣里民在乾溪大湳橋及鯉魚橋間的路段懸掛白布條，指埔里鎮長周義雄決策，將嚴重衝擊鯉魚潭觀光，且購地擴建的基礎已消失，設計案卻又發包，未先向里民說明，執意興建背後理由啟人疑竇；埔里鎮公所仍強調蓋殯儀館是考量全鎮整體需求，仍將按照正當程序推動。

蜈蚣里民日前在乾溪沿線懸掛白布條，上頭寫著「周鎮長、我們不要殯儀館、背反民意者、事事難成也」，「棄殯儀館、保觀光」、「只求利益、罔顧道義」、引起路過民眾側目，主要原因係鎮公所選址在慈孝堂、慈惠堂納骨塔鄰近購地準備興建殯葬園區，其中涵蓋殯儀館，里民擔心影響生活品質與觀光產業，堅決抗爭到底。

蜈蚣里反對設殯儀館自救會代表張耿豪指出，鎮公所原要借貸7千萬元高價價購納骨塔鄰2700坪農牧用地作為殯葬園區，但因原地主反悔而中斷，興建的基礎條件已不存在，鎮公所未先開公聽說明會又發包設計規畫案，堅持要利用原停車場用地蓋殯儀館，而經過丈量，通過殯儀館的聯外道路不到6米，3位地主也不承認該道路為既成道路，違反殯葬設施相關條例規定，難以理解周鎮長為何還是要強行讓案子過關？

埔里鎮公所主任秘書潘順能回應，價購土地與興建殯儀館兩案不相干，公所從頭到尾，都是要用納骨塔墓鄰近國有地蓋殯儀館，購地則是考量兩座納骨塔將滿，要有足夠土地才能新建納骨塔或相關殯葬服務硬體設施，而園區聯外道路在納骨塔興建之初丈量超過指定線超過6米，里民覺得不足6米，係因未將路樹、民宅圍牆所涵蓋的部分列計。

(中時)