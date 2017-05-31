Android之父推出首款智慧型手機PH-1

素有「Android之父」稱號的魯賓（Andy Rubin）繼2014年離開谷歌創業後，終於在周二發表他研發的首款智慧型手機PH-1，並預告將在30天內上市，售價699美元直接挑戰iPhone及三星Android手機。

PH-1是魯賓自創公司Essential Phone的首款產品，外傳由鴻海代工。Essential官網指出，鴻海是該公司投資者之一。

(工商)