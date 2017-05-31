火腿「手帕王子」 相隔623天拿勝投

齋藤佑樹今面對橫濱，主投5局僅失1分，相隔623天拿下勝投。(圖/截自日本雅虎體育)

日職日本火腿今與橫濱DeNA灣星交手，推出今年球季改披一號戰袍的「手帕王子」齋藤佑樹先發，齋藤佑樹繳出5局僅失1分好投，加上隊友打線支援，火腿終場以6比1拿下勝利，齋藤佑樹暌違623天拿下勝投。

齋藤佑樹高中時期就備受看好，不過近年因傷勢影響表現平平，今年球團讓他改披1號戰袍，盼他重新出發，今面對橫濱，主投5局被擊出5支安打，失掉1分，順利拿下勝投。

去年球季齋藤佑樹在一軍出賽11場，成績0勝1敗，上一次勝投是在2015年9月對上羅德，相隔623天拿下勝投，而上次在札幌巨蛋主場拿下勝投，更是隔了975天。

齋藤佑樹回應，自己上場就是謹慎地投出每一球，拿下這一勝，也很感謝隊友的守備幫忙，加上火力支援先馳得點，都讓自己能夠更穩定的投下去，謝謝大家。

(中時電子報)