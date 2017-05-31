法興銀行：川普減稅失敗 是最大「黑天鵝」

根據Business Insider報導，法國興業銀行在近日《全球經濟展望》報告中，更新了其著名的「黑天鵝」風險圖表，將美國總統川普減稅失敗，列為全球經濟前景最大的下行風險，更估算出發生機率達到30%。

法興銀行表示，隨著大陸貨幣收緊政策，美國下一步將要發生什麼變得十分關鍵，期待看到美國適度減稅，但相信「川普通膨」（Trumpflation）不足以抵消大陸通膨的消退，如果沒有減稅的話，美國經濟最早可能在2018年下半年出現更明顯減速。

法興銀行報告中列出的４大下行風險，包含美國減稅失敗，發生機率30%；歐洲政策不確定性對市場造成衝擊，發生機率25%；市場急劇再定價，發生機率15%，以及大陸經濟硬著陸風險，發生機率15%。

(旺報)