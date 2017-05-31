原訂明恢復營業 林奕含父親診所再休診1個月

才女作家林奕含4月底自殺後，後續效應餘波盪漾，父親林炳煌在台南北區開設的皮膚科門診，從女兒出事後就告假，原本公告請假到5月底，明天恢復正常看診，但診所表示，林醫師已經決定延後1個月才看診，6月份依然維持停止青春痘及黑斑初診，顯然仍未能走出女兒離世的陰霾。

林奕含年初發表小說，被譽為文壇新星，卻再4月底選擇自縊，在她香消玉殞後，雙親先後透過Line群組五度發出聲明，每一封聲明都疾呼「不要再有下一個房思琪」，當中，又以第一封聲明最震撼人心，直指女兒之死與憂鬱症無關，真正原因是因高中遭補教狼師陳星誘姦。

林奕含雙親此一聲明，引發輿論譁然，之後又再陸續發出4封聲明，也讓此事件成為全民高度關注的新聞。

事件延燒1個月，更喚起各界關注補教師資問題，連帶推動補教師資實名制，全台補習班老師都忙著申請良民證，目前全案進入司法偵辦中，但林奕含自縊原因仍待檢方拼湊案情釐清。

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(中時)