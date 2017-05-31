陳星還原與林奕含雙親談判：妻曾想離婚成全

先前有媒體傳出林奕含雙親與陳星夫妻飯店談判時，陳妻強勢逼林奕含下跪道歉，陳星今日逆襲，寄出存證信函反擊，澄清不實報導嚴重汙衊妻子，強調妻當年在談判中沈默不語，只問「你愛我還是愛林」，甚至打算離婚成全陳林二人，最後因林家父母強烈要求二人分手才做罷，妻子事後選擇原諒。

距該報導時隔一周，陳星近日透過律師澄清、還原談判情形，「實情是妻子當年在飯店面對林家父母責備時沈默不語，過程中只質問我『你愛我還是愛她』，甚至一度想退出婚姻成全二人」，澄清絕無報載被激怒後嗆告妨害家庭及逼跪道歉等情事。

(中時)