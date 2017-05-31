國道客運違規設置斜坡道 中市府開罰
國道客運業者為方便車輛出入，擅自於台中火車站旁八德街道路範圍設置違規斜坡道，破壞水溝及路面，經台中市政府建設局現場勘查，依規裁處業者3萬元，並要求限期改善。建設局表示，民眾有類似出入需求，可洽建設局依「台中市人行道設置斜坡道申請辦法」提出申請，以維護人行道平順及行人安全。
八德街旁的國道轉運站，因站內停車場地坪與道路面存在高低差，車輛經過常造成底盤磨損，客運業者為貪圖方便，擅自於水溝及路面設置違規斜坡道供車輛出入；此舉嚴重影響交通安全及路面排水，建設局已依規查處3萬元並要求限期改善。
建設局說，此案私自增設坡道高於路面，可能造成騎士不慎摔車，且坡道阻礙排水，如遇大雨也可能因積水衍生交通事故。依違反台中市道路管理自治條例第18條、第34條規定，可處3萬元以上10萬元以下罰鍰。
為維護道路交通安全，經建設局與該客運協調後，已要求業者拆除違規斜坡道，並配合八德街路平工程，在不影響旅客出入前提下調整降低斜坡道坡度，改善周遭道路品質。
建設局並呼籲，如民眾有出入需求，可洽建設局依「台中市人行道設置斜坡道申請辦法」提出申請，以維護人行道平順及行人安全。
(中時)
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