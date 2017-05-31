《明月幾時有》記者會 周迅忘情喊霍建華「皇上」

彭于晏（左起）、郭濤、張碧晨、許鞍華、周迅、春夏及霍建華出席《明月幾時有》北京記者會。（双喜電影提供）

許鞍華執導電影《明月幾時有》，今天（31日）在北京舉行記者會。該片獲選為上海國際電影節開幕片，6月中旬將正式與觀眾見面。

今大的記者會上，許鞍華率影后周迅、「男神」彭于晏、霍建華與香港金像獎年輕影后春夏、上海電影節影帝郭濤及演唱電影主題曲的歌手張碧晨等人出席。

該片描述抗日戰爭期間，一群香港民眾為了搶文化界知識份子，成立游擊隊。周迅在片中飾演小學老師「方姑」，為了從日軍手中救人，蛻變成為游擊隊重要份子。她表示電影都是實景拍攝，見到過去游擊隊真的居住的地方，也讓她被啟發了保護家人與家園的能量。

片中，周迅與霍建華是一對小情侶，霍建華的角色「李錦榮」表面上在日本憲兵隊工作，但實際上是名特工，負責蒐集情報，協助周迅救人。

周迅表示，霍建華在戲中的角色頗有生活情趣，在戰亂年代仍然想幫周迅做個蛋糕過生日。由於2人主演的《如懿傳》日前剛殺青，兩人還沉浸在拍戲心情中，記者會上，周迅提到霍建華在《明月幾時有》的表演時，忍不住脫口而出：「皇上！」被取笑說是在搞穿越，霍建華隨後也回應：「皇后說的是！」

忙著拍新戲的彭于晏表示，以前在加拿大求學階段，常因自己的膚色被欺負，因此，碰到《明月幾時有》這樣伸張正義的題材頗有共鳴。

彭于晏也透露，前幾天帶著母親看完《明月幾時有》，彭媽媽感動地表示，這部片喚起她與彭于晏外婆的成長點滴，在試片間見到許鞍華導演，還激動地跟她致意。

(旺報)