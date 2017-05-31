達美航空在台業務不中斷 由達運總代理、華航接駁

右起達運旅行社董事長張宗豫、總經理汪翠雲、票務總監黃彥華上台向到場來賓致意。 (圖：張佩芬)

左5起，達美大中華及新加坡地區總裁黃康、民航局長林國顯、華航資深副總張志潔等貴賓與達運團隊等合影。 (圖：張佩芬)

天合聯盟成員代表與達運團隊合影。 (圖：張佩芬)

達美航空本月25日開始停止派機直飛台灣，但是在台業務並不中斷，今（31）日傍晚其在台總代理達運旅行社在台北西華飯店舉行成立酒會，介紹未來台灣地區旅客將可搭乘華航台北飛仁川與東京航班，轉接達美飛美國亞特蘭大、底特律、西雅圖等樞紐空港，連結至北美230個航點。

達運旅行社董事長張宗豫、總經理汪翠雲與票務總監黃彥華等都是原達美航空台灣分公司的經營團隊資深成員，達美在多家大型旅行社爭奪台灣總代理權的情況下，很有人情味的決定將總代理權交給老員工合組的公司。張宗豫表示挑戰很大，達美要求的是做好服務，他會全力以赴。

汪翠雲介紹，未來台灣地區旅客可以搭乘與達美同屬天合聯盟的華航航班，自東京成田搭達美直飛西雅圖、波特蘭、夏威夷、亞特蘭大、底特律等航點航班，自東京羽田可直飛洛杉磯與明尼亞波利斯，也可以搭華航航班飛仁川，轉接西雅圖、底特律直飛航班。

華航資深副總經理張志潔應邀在開幕酒會上致詞，他指出，華航董事長何煖軒今年4月親自前往亞特蘭大， 與達美航空執行長Ed Bastian正式簽屬深化合作協議，華航與達美航空共用班號合作，自原延飛11個美州內陸航段擴充為22個，華航則提供達美航空12條亞洲-美洲與亞洲間航線進行共用班號，也是倍增，總計雙方共用班號高達34個合作往來航段。

張志潔分析，未來旅客要到北美內陸城市，可以有很多個選擇方案，除了從東京、仁川轉機，也可以搭華航飛美國主要城市航班轉接達美航班，旅客可以從轉機時間，轉機次數來選擇最有利的飛行條件。

民航局長林國顯率空運組組長韓振華親自到場，他表示主要是要送上祝福，指出上周看到旅客不捨達美飛機停飛台北，顯示達美在台業務做得非常有深度，未來華航也會配合做好接駁工作。而他期盼達美就像美國聯合航空與加拿大航空，很快就能重新復飛台灣。

達美大中華及新加坡地區總裁黃康，今日專程來台參加達運開幕酒會，達美航空原台灣與韓國公司總經理張建仁過去任內表現備受推崇，被要求要持續給予達運旅行社同仁鼓勵與協助。AIT代表、旅遊業領袖與天合聯盟成員百餘人均到場致賀。

(工商)