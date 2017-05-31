北市足球小隊員 今與歐洲學校隊員交流踢球

北市足球小將今天和歐洲學校的學生們踢了場友誼賽，為了周日活動暖身。(大安區公所提供)

北市足球小將今天和歐洲學校的學生們踢了場友誼賽，為了周日活動暖身。(大安區公所提供)

北市足球小將今天和歐洲學校的學生們踢了場友誼賽，為了周日活動暖身。(大安區公所提供)

2017世界大學運動會國際文化主題活動，由「熱情美洲日」及「非洋河岸爵士夜」揭開序幕，由大安、文山及信義區公所聯合舉辦的「歐洲在台北」活動，周(4)日上午於大安森林公園浪漫登場。為讓足球隊員提早體驗「歐洲瘋足球」的氛圍，北市足球小隊員今由信義區長游竹萍領軍，在歐洲學校陽明山校區展開一場賽前賽，藉此增進彼此情感交流。

大安區長林明寬表示，2017世大運各歐洲參賽國認養，係與文山及信義區公所共同負責，為了本次活動，3區區長已分別拜會歐洲經貿辦事處、歐洲學校、歐洲國家在臺設置代表處或經貿辦事處處長、主任或代表，其中歐洲學校國中部足球隊亦將於活動當日在大安森林公園與金華、民族國中足球聯隊進行一場友誼賽，歡迎大家一起來加油。

今天足球友誼賽，歐洲學校除了準備花式足球表演，更加碼派出24位可愛小朋友來到大安區公所，穿著傳統服裝演出美麗蘇格蘭舞蹈，除了展現歐洲民族熱情，更凸顯歐洲學校支持世大運的具體作為。也歡迎大家一起支持世大運，共同發揚「台灣走出去，世界走進來，讓世界看見台灣」的世大運精神。

大安區公所表示，足球友誼賽不僅僅是為了世大運作宣傳，也是為即將到來的國際日-歐洲在臺北的友誼賽作暖身，呼籲民眾可以在6月4日時一同到大安森林公園一起替充滿熱情的選手們加油，當日現場也有許多有趣且充滿歐洲風味的活動，歡迎一起體驗。

(中時)