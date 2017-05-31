俄國預計2022年完成直升機母艦

俄國將要在2022年完成自製直升機母艦的計畫。(圖/海軍情報網)

俄羅斯2017年的直升機行業展(Heli Russia 2017)上，展出了一艘全通甲板的兩棲突擊艦(LHD)的模型。俄國軍方證實，這型直升機母艦將於2022年建成，做為俄國海軍革新的重要一步。

海軍情報網(navyrecognition)報導，羅斯副國防部長尤里．波里索夫(Yuri Borisov)受訪時說，直升機母艦稱為Priboy，將要搭配新式高速軍用直升機做為主要艦載直升機，因此直升機的計畫也在加緊趕製當中，希望能與直升機母艦一同服役。

原先俄國沒有自製直升機母艦的計畫，而是向法國直接採購西北風級(Mistral)，名字都已經訂好，即將稱為「海參崴號」(Vladivostok)與「賽凡堡號」(Sevastopol)，但是在2014年的烏克蘭危機之後，歐洲各國決定抵制俄國軍備輸出，因此法國寧可大扣違約金也不願交船，將兩艘艦都轉賣給埃及，因此俄國必須自力自強。

Priboy直升機母艦是由俄羅斯克羅洛夫國家研究中心(Krylov State Research Center )研發，與西北風級相似的是，都是可以對海岸投放大量海軍陸戰隊，從飛行甲板出動直升機，從船尾的塢門出動登陸艇、與兩棲戰車。就目前公布的資料，Priboy的總排水量為23000噸，全長 200公尺，最寛處34公尺，吃水達7.5公尺。極速20節，經濟航速14節，可裝載12大型軍用運輸直升機。船艙塢部可容納6艘快速登陸艇。

(中時電子報)