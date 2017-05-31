黃子佼三度主持金曲：「胡牌」是天意！
黃子佼主持《第28屆金曲獎頒獎典禮》，將於6月24日晚上在台北小巨蛋登場，三度主持金曲的他表示：「主持金曲是重責大任，我猶豫很久，打麻將時告訴友人『胡牌就接』，沒想到真的『胡牌』，真是老天決定。」
而星光大道主持則由經驗豐富的Dennis（區耕祥）與第2次主持的Lulu（黃路梓茵）搭檔，兩人自去年合作已有默契。Dennis期望兩人唸稿順利、照腳本走，Lulu則希望女藝人儘量穿短裙，省去撩長裙、慢慢走的時間。
黃子佼表示：「今年入圍『年度專輯獎』就有24件，有可能是金曲有史以來最長，所以典禮我會自宮串場部份，把時間留給入圍者。我以生命保證，不會以音樂或任何方式催促得獎人下台，但也請得獎人幫忙希望典禮儘量在11點30分結束。」去年在典禮唱歌暖場被網友瘋傳的Lulu，今年也將如法炮製：「我想騷擾林宥嘉，現在開始要好好練歌，但還是希望入圍者不要留在場內聽我唱歌。」
(時報周刊)
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