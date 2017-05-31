洪百榕懷第三寶！宋達民樂歪：叫我一尾活龍

洪百榕宣布懷第三胎。（圖／取自宋達民和洪百榕愛的粉園臉書）

宋達民一家人聚一起分享喜悅。（圖／取自宋達民和洪百榕愛的粉園臉書）

宋達民曬超音波照。（圖／取自宋達民和洪百榕愛的粉園臉書）

藝人宋達民和洪百榕結婚13年來感情穩定，育有1對兒女小寶、寶妹，夫妻倆常在臉書分享家庭生活點滴，擁有高人氣，今（31日）他們再宣布做人成功，將迎來家中第三寶。

宋達民稍早在臉書表示，原本還在想要怎麼宣布好消息，但後來決定不用拐彎抹角，直接曬出驗孕棒和超音波的照片，開心宣布：「我又要當爸爸了，請叫我一尾活龍！」並透露第三胎小名叫「乖寶」。

照片中，宋達民搞笑扮起大肚子的模樣，而老婆洪百榕在旁擺出無奈表情，11歲小寶翻白眼，9歲寶妹則雙手一攤似乎也很無奈，全家人聚在一起分享喜悅，還不忘逗樂網友，大家見狀紛紛留言道恭喜。

(中時電子報)