阿聯酋徽章爭議 陸委會：若陸打壓將採必要作為
阿聯酋航空爆出台籍空服員徽章爭議，對此陸委會31日晚間回應表示，本案處理極不合理，倘有涉及中國大陸打壓因素，陸委會將採取必要作為及表達嚴正抗議。
陸委會表示，針對阿聯酋航空要求我國籍機組人員配戴五星旗胸針、禁止別上我國旗徽章及胸針，以及改我國籍與不准填寫我護照號碼等不恰當作為，我外交部、交通部民航局第一時間已正式對該公司表達抗議與不滿，要求就本事件提出完整說明，並確保我國家尊嚴與權益。
陸委會認為，本案處理極不合理，倘有涉及中國大陸打壓因素，陸委會亦將採取必要作為及表達嚴正抗議。近期以來，中國大陸一再以政治因素施壓我方、損害我國人權益，是非常不當且錯誤的作為，我們無法接受。
(旺報)
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