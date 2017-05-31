阿富汗首都驚傳汽車炸彈攻擊 80死逾300傷

阿富汗首都喀布爾（Kabul）驚傳遭到汽車炸彈攻擊，造成至少80人死、超過300人受傷，爆炸地點靠近外交使館與軍事基地。阿富汗官員表示，這是一起自殺炸彈攻擊事件，目前尚未有任何組織出面坦承犯案，而死傷人數可能還會往上攀升。

(工商)