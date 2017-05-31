回家過年如同進火坑 獸父再次猥褻10歲女

新竹縣1名獸父2013年因猥褻10歲女兒遭判刑半年，女兒遭社會處安置，去年過年期間，經同意返家過年，不料獸父趁家人不在，與女兒玩牌時又偷摸其下體，少女回到安置處，行為表現出現異常，經社工關切下才吐實。

獸父應訊時否認犯行，辯稱是與女兒在玩遊戲，頂多推她的肩膀。少女則告訴法官，她雖不想住育幼院，卻也不想回家。社工也證稱聽到少女吐露遭父親二度猥褻，法官認定獸父騷擾，且是5年內再犯，依對少年犯性騷擾罪，累犯，判刑4個月。

(中時)