旅行後不想面對的事 第1名竟不是隔天要上班

旅行後面對接踵而來的花費帳單成為最不想面對的事。（圖／易遊網提供）

連假剛結束，除了感嘆美好旅程已劃下句點外，更讓人不想面對的，是旅行後接踵而來的種種大小事！易遊網日前進行「旅行後不想面對的十大殘酷現實」網路排行調查，令人跌破眼鏡，網友最不想面對的不是隔天要上班，而是即將收到各式各樣的帳單，出國時失心瘋亂買的信用卡帳單，回國後還有寵物旅館、電話費等生活開銷，一想到荷包大失血就令人捶心肝，成為此次票選的第1名。

假期總是過得特別快，心都還沒收回來，就要面臨隔天開工的藍色憂鬱，獲得第2名。旅行不外乎就是品嚐在地美食、大啖人氣料理，不忌口的大吃大喝，體重早已默默直線上升，即便回國後體重機擺一旁，但褲子變緊的感覺是騙不了人的，獲得第3名。第4名則是待整理的大小行李，每每旅行回來，已是精力耗盡的狀態，看到待清洗的衣物、要分類的伴手禮，只想兩手一攤先放旁邊。

調不回來的時差排名第5，生理時鐘全被打亂，該工作時沒精神，該休息時睡不著，還可能有食慾不振、心情煩躁等時差後遺症，讓人有苦說不出。第6名則是愛美的女性最不想面對的，出國玩得很盡興，回國後才發現不但黑了一圈，甚至還有不均勻的曬痕，只能勤做美白保養來補救。旅行結束回國後，來自各方的親朋好友總是愛問「好玩嗎」，回答同樣問題N百次已感厭倦，獲得第7名。

一趟旅行累積千百張照片是家常便飯，光是整理照片就要花費不少時間，擺著不理又佔記憶體空間，這樣騎虎難下的窘境，獲得第8名。第9名是一回國就會被親友索討紀念品，買不足的時候還得貢獻自己的戰利品，難免心疼。最後是親友拜託代買，結果沒有順利買到被埋怨擺臉色，雖然這樣不識相的親友不常見，但一遇到總叫人無言以對，獲得第10名。更多訊息歡迎至易遊網facebook粉絲專頁查詢。

(中時)