衣索比亞無預警關閉全國行動網路

衣索比亞通訊部次長阿布拉（Zadig Abrha）周三表示：「國內行動網路已關閉。」政府及國營電信公司Ethio Telecom皆未說明事發原因，且這已是衣索比亞近期第2次中斷行動網路，不僅影響國內商業活動，也波及位於衣索比亞的非洲聯盟及聯合國辦事處。

(工商)