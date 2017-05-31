母生病急返鄉 印尼籍逃逸女外勞主動投案
海巡署中部地區巡分局苗栗機動查緝隊今天接獲22歲印尼籍逃逸外勞「依卡」女子要自首投案，苗栗查緝隊人員下午到苗栗火車站，逃逸女外勞「依卡」說，因印尼家中母親生病，急著返回印尼照顧母親，主動投案接受遣返回國，苗栗查緝隊將她移往移民署苗栗專勤隊偵訊。
苗栗機動查緝隊表示，稽查人員到苗栗火車站後，逃逸女外勞立即上前表明身分並配合移送至移民署苗栗專勤隊。
查緝隊調查，22歲逃逸外勞「依卡」於2016年12月間入境台灣，原受僱於中部某製造業，覺得工作環境不佳逃離工廠，到台北從事看護工作，近日因印尼家中母親生病，欲返回印尼照顧母親便主動投案，苗栗查緝隊及移民署苗栗專勤隊查核逃逸外勞身分及筆錄製作，同時辦理後續遣返作業。
海巡署將持續進行非法外勞查緝行動維護社會治安，同時呼籲，不論是個人、公司團體自行收容來路不明的外勞，或合法申請外勞卻從事非准許工作項目，都已觸犯法，民眾若發現非法聘僱、仲介或來路不明外勞等情事，請踴躍撥打海巡署118免付費報案專線。
(中時)
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