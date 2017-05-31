法網》謝淑薇、詹皓晴 女雙過頭關

詹皓晴法網女雙挺進次輪。(資料照／李弘斌攝)

法網雙打賽場，台將31日分頭出擊，女雙第12種子詹皓晴／捷克雷茨科娃（Barbora Krejcikova），首輪兩個6比1擊敗德捷聯軍貝克（Annika Beck）/佛拉裘娃（ Renata Voracova)，謝淑薇／斯洛伐克塞彼洛娃（Jana Cepelova）也6比2、6比3拍落日本雙姝，雙雙挺進女雙第2輪。

稍早混雙首輪詹詠然與澳洲男好手皮爾斯（John Peers）無緣晉級第2輪，不過妹妹在女雙傳來捷報，詹皓晴／雷茨科娃首輪面對德捷聯軍，全場只失掉1個發球局，第2盤0比1後連趕6局，僅花55分鐘輕騎過關。

才在女單力克世界第8「英國一姐」孔塔，謝淑薇女雙首輪也開胡，開賽就賞給穂積絵莉／加藤未唯5比0，第2盤雙方形成破發大戰，謝淑薇／塞彼洛娃取得3比0領先後連掉兩個發球局，被追到4比3，不過謝淑薇／塞彼洛娃穩住陣腳，盤末連下兩局，同樣挺進第2輪。

(中時電子報)