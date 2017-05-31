「老公永遠要讓老婆」陳曉用3秒寵陳妍希甜炸！

陳妍希和陳曉婚後生下一子小星星。（圖／中時資料照）

小倆口玩砸派機，陳曉刻意讓3秒放水。（圖／取自陳曉微博）

藝人陳妍希今（31日）過34歲生日，除了有眾多星友的祝福外，老公陳曉也陪在身旁一起慶生，而陳曉在微博分享夫妻倆玩砸派機的畫面，釣出陳妍希在底下留言一句「老公永遠要讓老婆」，可見演藝圈又多了一枚寵妻狂魔！

陳曉在微博甜蜜喊話：「老婆生日快樂」，並曬出和對方一起玩砸派機的照片，陳妍希看似相當緊張，一臉蓄勢待發地準備開始遊戲，認真模樣相當可愛，而看到陳曉的貼文後，她也到底下留言說「老公永遠要讓老婆三秒」並PO出勝負結果，只見陳曉被砸了一臉奶油，她卻在旁竊笑，小倆口放閃無極限。

網友見他們如此甜蜜則大呼被閃瞎，笑說「這預料中的事」、「好可愛，輸得心甘情願」、「曉哥果然是個好老公」。

(中時電子報)