日本四國4縣聯手拼觀光 葉菊蘭：值得台灣借鏡

「2017台日觀光高峰論壇in四國」會議6月1日舉行，香川縣和高松市5月31日在高松市內飯店舉辦盛大的歡迎晚宴，現場還表演和太鼓、金刀比羅宮船舞踊等。（黃菁菁攝)

「2017台日觀光高峰論壇in四國」會議6月1日舉行，香川縣和高松市5月31日在高松市內飯店舉辦盛大的歡迎晚宴，高知縣知事尾崎正直(右起)、香川縣知事濱田惠造、德島縣知事飯泉嘉門、愛媛縣副知事上甲俊史都親自到場歡迎台灣各界代表。(黃菁菁攝)

「2017台日觀光高峰論壇in四國」會議6月1日舉行，香川縣知事濱田惠造和高松市長大西秀人5月31日在高松市內飯店舉辦盛大的歡迎晚宴，我駐日代表謝長廷也受邀與會，並一同舉行開鏡慶祝儀式。(黃菁菁攝)

「2017台日觀光高峰論壇in四國」會議6月1日舉行，香川縣知事濱田惠造(右2)與我駐日代表謝長廷、台灣觀光協會會長葉菊蘭、交通部觀光局局長周永暉等人合影。(黃菁菁攝)

「2017台日觀光高峰論壇in四國」會議6月1日舉行，香川縣知事濱田惠造和高松市長大西秀人5月31日在高松市內飯店舉辦盛大的歡迎晚宴，現場還表演和太鼓、金刀比羅宮船舞踊等。德島縣知事飯泉嘉門、高知縣知事尾崎正直、愛媛縣副知事上甲俊史都親自到場歡迎台灣各界代表。

交通部觀光局局長周永暉在致詞時表示，「感謝香川縣知事還親自到台灣邀請我們，讓我們非常感動。」「台灣和四國有很多相似的地方，四國稱「美麗之島—四國」，我們也強調「美麗之島—福爾摩莎台灣」。

周永暉受訪時表示，「這次參加的團體，包括日本在內總共280人，是歷屆10年以來最大的團隊。今年很高興台北、桃園、台中、澎湖都派代表來。歡迎晚宴表達了兩個重要的訊息，第1是延續去年在宜蘭的會議，我們已經達標，雙方互訪逾600萬人次。第2個訊息是台日的友好，他們也承諾會帶更多日本旅客來台灣。」

台灣觀光協會會長葉菊蘭在接受台灣媒體訪問時表示，「四國的4個縣聯手舉辦觀光高峰會，不遺餘力的在拼觀光，聯合起來做行銷，其實我們也有可以借鏡的地方。例如，以台中做為一個中心形成中彰投、桃園做為中心形成桃竹苖等都可以聯合行銷、聯合招商，形成多贏的局面。」

葉菊蘭也強調，台灣去年訪日人數達430萬人次，日本訪台人數為189萬人次，可看出台灣還有很多努力的空間。台日觀光需要深化，過去台日互訪大多集中在大都市，現在希望透過縣與縣之間簽訂各項合作協定，進一步促進台日交流。目前桃園市已和香川縣簽交流協定、台北市與愛媛縣簽署促進國際交流備忘錄、與松山市簽友好交流協定等。

香川縣為台灣與會貴賓準備了豐富的視察行呈，包括祀奉海神的「金刀比羅宮」，日本最古老的劇場「舊金毘羅大劇場(金丸座)」、觀音寺市開出樂透大獎的「錢形砂繪」、獲米其林旅遊指南三星評價的「栗林公園」等。

下屆台日觀光高峰論壇的主辦方，台中市市長林佳龍也特地趕到香川與會，他在受訪時表示，「這次主要是來邀請日本友人參加明年在台中舉辦的高峰會和世界花卉博覽會。」

(中時)