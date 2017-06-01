台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(易繼中攝)

影片：《時來運轉》運彩眉角 – 林博泰：NBA總冠軍「幾勝幾敗?」大家猜

本季美國職籃(NBA)東西區冠軍出爐，將展開7戰4勝的總冠軍爭奪戰，比賽精彩萬分，台灣運彩場場提供「單場」及「場中」投注外，也提供特別項目「系列賽正確結果」玩法，讓消費者可以猜比賽隊伍在7戰4勝中以幾勝幾敗的成績勝出，玩法總共有8個選項(每隊有4個選項：4勝0敗、4勝1敗、4勝2敗及4勝3敗)。

(台灣運彩提供)

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以近10年NBA總冠軍系列賽比賽結果來看，出現「4勝0敗」懸殊比數的情形相對少，只有1次(2007年騎士Vs.馬刺)，其餘「4勝1敗」、「4勝2敗」以及「4勝3敗」出現的頻次則相當平均，均為3次；如果以例行賽戰績較佳進入總冠軍賽，而享有多1場主場優勢的隊伍(即總冠軍賽首戰主場的隊伍)來看，奪下總冠軍的頻次則明顯較高，10次有7次之多；此外，2隊例行賽的對戰紀錄、主力球員總冠軍賽的參賽經驗以及板凳球員深度等都是值得大家投注總冠軍「系列賽正確結果」時的重要參考。

(中時電子報)

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