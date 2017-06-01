小馬當眾「調情」國寶級演員 緊張剉咧等

方芳（右）與小馬出席記者會。（嘉義市文化局提供）

全民大劇團舞台劇《當岳母刺字時⋯媳婦是不贊成的！》是嘉義「2017夏至藝術節」開幕大戲，主演該劇的演員方芳和小馬5月31日出席記者會，小馬獻出舞台劇處男秀，不僅要仔細區分每個角色的差別，有個角色還要與前輩方芳眉來眼去的調情，令他緊張萬分，「光聽到要跟方姊眉來眼去搞得我緊張的要命，沒想到劇中還有另個角色要跟她演夫妻，只能斗膽演出啊，不過很感謝她不斷提點，讓我感受到演戲節奏和訣竅」。

方芳在會中表示自己是第一次到嘉義，一出高鐵站就感受到嘉義人的熱情，非常期待7月再回到嘉義演出，也說「舞台劇是沒有NG的，所以舞台劇演員都非常的專業，希望嘉義的朋友能走進劇場，感受這樣的氛圍，一定會被感動」。

《當岳母刺字時⋯媳婦是不贊成的！》已八度加演，將在6/2～4於台北國父紀念館演出三天，7月將會到嘉義與台中演出

，觀眾千萬不要錯過。可洽兩廳院售票系統。

台北/國父紀念館

6/2（五）19:30

6/3（六）14:30 19:30

6/4（日）14:30

嘉義/嘉義市文化局音樂廳

7/1（六）14:30 19:30

台中/台中市文化局中山堂

7/7（五）19:30

7/8（六）14:30

(中時)