藏毒飛車逃遁特警強力破車窗逮人

警方在20歲張姓駕駛車上乘客起獲35包「黑惡魔」毒咖啡包。（張妍溱翻攝）

台中市保安警察大隊特勤中隊日前執行巡邏勤務，在西區自由路與林森路口，發現一部白色轎車見警方巡邏車後，在車陣中鑽車縫拚命逃離，員警見狀跟尾隨在後，該部轎車最後在三民路與林森路口停車，警方下車攔檢，員警持裝有「破窗尾蓋」警棍，擊破車闖，在20歲張姓駕駛車上起獲35包「黑惡魔」毒咖啡包。

警方指出，張姓駕駛當時加速逃逸不斷在車陣鑽來鑽去但拒絕停車，竟還倒車衝撞警車企圖拒捕逃逸，警方盤查時發現車內有共有6名乘客，有詐欺、毒品等前科的20歲張姓男子慌張向警方供稱是載朋友準備去吃飯，因害怕車內乘客太多遭警方開單，警方要求車內乘客下車逐一清查身分，並在車內發現俗稱黑惡魔的毒品咖啡包共35包。

警方查出年僅17歲的余姓少年隨身包包內有35包「黑惡魔」的毒咖啡包（重約407.22公克）警訊後除將張男及余姓少年分依妨害公務及毒品罪嫌送辦，其餘4人則採尿送驗。

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(中時)