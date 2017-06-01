黑道大哥海陸擄兩人勒贖3億判18年
綽號「海陸」黑道大哥赫育龍於2014、2015年連續犯下兩件擄人勒贖，得手3億元，創下國內綁匪取財最高紀錄，高雄地院5月31日依共同擄人勒贖合併判他徒刑18年，5名共犯也因共同犯私刑拘禁罪，分別被判13年至2年不等徒刑，可上訴。
49歲赫男於2014年7月3日凌晨夥同5名手下，以假車禍方式，在高雄中都濕地公園綁走陳姓富商，並將人押到前鎮的茶行控制行動，要求支付相當於新台幣2億5000萬元的人民幣5000萬元，陳男拜託另名陳姓角頭居中協調，但仍付了約1500萬人民幣、約7500萬新台幣才脫身。
後來赫男食髓知味，認為陳男未付足額5000萬人民幣，再度指示手下於隔年1月，在愛河邊一處大樓地下停車場埋伏，持槍綁走對方，並將人載往大寮拘禁，幾天後陳男向家人籌得約1億9200萬元的600萬美金贖金，赫男才放人。
2015年7月，檢警監聽發現赫男意圖綁架陳姓超跑車商，藉口要到對方到家中洽談購車事宜，最後持槍要求付贖金100萬歐元，對方因籌不出鉅款，不僅被逼簽下2輛超跑買賣合約及債權契約書，也在1星期內匯了75萬歐元，相當於新台幣2800萬元，才重獲自由。
赫男兩件擄人勒贖，合計取得贖金近3億元，昨高雄地院除合併判他徒刑18年，也判他所有犯罪所得全部沒收。
(中時)
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