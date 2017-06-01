蘇晏霈有「長輩緣」 情牽長14歲大叔

蘇晏霈戲裡和陳昭榮修成正果。（民視提供）

婚紗造型唯美浪漫。（民視提供）

蘇晏霈（右）和戲裡的媽媽葉歡。（民視提供）

蘇晏霈是民視力捧的小旦。（民視提供）

蘇晏霈是民視力捧當家小旦，這10年來她在八點檔戲裡的感情談得坎坷，播出中的《春花望露》雖談叔姪戀，但劇中也結了兩次婚，最後和陳昭榮修成正果。29歲的她，戲外其實也有個相交近3年的「好友」，男方是大她14歲的上班族，巧合戲裡外都喜歡大叔，她自嘲「可能天生有長輩緣」，日前為《春花》二度披婚紗，她說仍憧憬自己的婚禮，很期待找到另一半步紅毯。

她6年前曾遭大11歲的男友劈腿，當時交往快2年，後來發現前男友手機從不離身，也從未帶她回家，最後忍不住偷看他手機，發現竟有暱稱「老婆」女生照片，狠斬戀情後，又得知他早和其他女子拍過婚紗照，分手後才知自己淪為小三，錯愛經歷讓她笑嘆「不經一事，不長一智」，她5月31日坦言至今仍有陰影，遇到感情會多觀察，不會馬上陷進去，也會帶給方馨、樓心潼等姊妹們評斷。

提起「好友」，她坦言欣賞他的幽默、孝順，對方是一家企業公司中階主管，很支持她的工作，彼此都給很大空間，她已見過他爸媽，閨密方馨也覺得男方不錯，鼓勵她要好好把握，「

年輕的時候把感情看太重，也傷得重，我現在對感情反而不積極」；由於男方經歷過一段失敗婚姻，她爸媽護女心切，會提醒她多看看，她也能理解，「明年滿30歲，我的目標不是結婚是買房」。

對戲中第2次披婚紗，她說以前第一次穿婚紗拍戲很期待，但接下來幾次已經習慣，而且每檔都有結婚戲，為了讓觀眾有不同的視覺感受，她現在很懂得挑自己喜歡的婚紗樣式過過癮，也嘗試性感的樣式，這次拍戲，她胸前完全「真材實料」，原本C罩杯，穿上婚紗後，因上半身有集中效果變成D，拍戲時還被大夥笑虧終於帶「長輩（胸部）」出門，「現在穿婚紗很得心應手，看到就知道哪件適合自己，哪件穿起來好看」。

她說，這次結婚戲拍得輕鬆，不像有次一群人拍了5天5夜，回想當天和陳昭榮拍照時，她看出他一臉尷尬，眼神也不知道往哪看，身體又僵硬，讓她印象深刻也覺得逗趣，「昭榮哥很專業，正式拍的時候，完全看不出緊張的樣子」。

她以往和同齡的男演員對戲，這次改和大叔倪齊民、陳昭榮配對，拍戲的寬度愈來愈大，她說兩者各有利弊，和前輩對戲是個挑戰，也可以學到很多，包括應對進退，看劇本也容易懂，半開玩笑說「下次挑戰雷洪好了」，但她認為和長輩談戀愛限制也多，除了戲外的身分，她自己也會考量觀眾的觀感。

(中時)