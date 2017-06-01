仇恨犯罪？ 詹皇豪宅遭塗鴉

詹姆斯(圖中)位於洛杉磯的豪宅遭人破壞塗鴉，被噴漆寫上歧視黑人的字眼。(圖:美聯社資料照片)

NBA總冠軍賽即將開打前夕，克里夫蘭騎士隊的當家主將詹姆斯(Lebron James)位於洛杉磯的住宅遭人破壞，還被噴歧視黑人用字的噴漆。事件可能涉及仇恨犯罪(hate crime)。

娛樂頻道TMZ報導指出，洛杉磯警方當地時間周三早晨6:45接獲報案，前往詹姆斯位於洛杉磯地區Brentwood的住家查看。報案者表示，有人在其住家的外圍鐵門遭破壞，被人用油漆噴了N字頭歧視黑人的字眼，目前警方已就案件展開調查，要釐清是否為仇恨犯罪。

「詹皇」詹姆斯在2015年購入這個豪宅，但並未在此長住。事件發生時他也不在屋內。由於NBA總冠軍賽的第一場賽事即將在美西時間周四晚上6:00(台灣時間周五早上9:00)於加州舊金山灣區的甲骨文球場開打，克里夫蘭騎士客場挑戰金州勇士隊，在賽前一天發生這樣的事件，也格外引人注意。

警方到場調查後，涉及的塗鴉已經被覆蓋起來。

(中時電子報)