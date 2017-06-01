海大外圍北寧路車禍　騎士撞2行人

救護員將傷者抬上擔架，送醫急救。（張穎齊攝）

海大外圍北寧路發生騎士衝撞2行人的車禍。（張穎齊攝）

路上留有一灘血跡，疑似是傷者所咳出來，物品也散落一地。（張穎齊攝）

昨日晚上11時40多分，基隆市海洋大學附近北寧路發生1起車禍意外，1名機車騎士疑似騎車速度過快，撞上2名正在斑馬線過馬路的路人，3人均受傷並倒在地上，機車受損、碎片散落一地，地上留有一灘血跡，消防局與正濱派出所獲報後立即趕往現場，已將3人分別送往三軍醫院、基隆醫院急救。

現場目擊者指出，機車騎士速度太快而直接撞上2名行人，而行人2人意識較清楚，能自行上救護車，但機車騎士沒那麼幸運，劇烈撞擊後倒地不起，因傷勢較重先行送上救護車。

警方表示，3人並無生命危險，已送往醫院急救，詳細肇事原因尚待釐清。

(中時)