法網》「他教我成為鬥士」 喪父強森贏球後淚崩

美國好手S.強森次輪贏球後情緒潰堤。(翻攝自網路)

父親3周前驟逝，美國27歲網球好手S.強森(Steve Johnson)強忍悲痛，31日法網男單第2輪4盤拍落克羅埃西亞20歲小將柯里奇（Borna Coric），贏球當下情緒潰堤，雙膝跪地痛哭，「是他(父親)教我如何成為一名鬥士。」

史提芬(Steve)是S.強森的父親兼網球教練，父子檔聯手征戰ATP巡迴賽，然而月初卻在睡夢中驟逝，S.強森打起精神拚戰法網，第2輪6比2、7比6(8)、3比6、7比6(6)擊敗柯里奇後情緒崩潰，眼淚止不住。

「我非常想念父親，多希望與他並肩作戰，但我知道他在上面眷顧著我。」S.強森賽後接受訪問仍難掩悲痛，頻頻拭去淚水，「最後一分是他給我力量，讓我能夠完成比賽。」

美國S.強森法網男單挺進第3輪。(美聯社)

美國好手S.強森次輪贏球後情緒潰堤。(翻攝自網路)

S.強森思父之情令人動容，坦言自己身體狀態尚可，「但心理是一片混亂。是他教我如何成為一名鬥士，這就是我接下來要做的，也是我唯一能做的事。」反觀落敗的柯里奇賽後氣得摔爛球拍，遭觀眾噓聲伺候，形成強烈對比。

S.強森第3輪將碰上大會第6種子奧地利好手提姆(Dominic Thiem)，另外「紅土之王」納達爾以及尋求衛冕的世界第2喬柯維奇直落三獲勝，美國名將大威廉絲直落二順利挺進女單第3輪，上屆冠軍穆古茹莎則有驚無險3盤晉級。

(中時電子報)