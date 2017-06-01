6月起華信航空馬公航線增班 手機下載APP送接駁
配合2017年澎湖花火節旺季來臨，華信航空為協助遊客夏季前往澎湖旅遊的搭機需求，特別大幅增加飛航馬公的班次。自6月1日起，華信航空台北-馬公每周飛航96架次、台中-馬公每周飛航64架次、高雄-馬公每周飛航32架次，每周從台灣北、中、高機場共有192架次直飛馬公機場。華信航空6月份總共提供機位數高達88,430，為去年同時期增加3倍以上的運能。
凡於6月1日至6月30日期間，搭乘華信航空台北-馬公AE363、AE365、AE367的旅客，只要手機下載雄獅旅遊《Journey on旅途中》APP，輸入優惠券代碼「penghu」，就能獨家獲得免費接駁的電子優惠券。旅客一抵達馬公機場，只要出示華信航空登機證及電子優惠券，即可免費享有從馬公機場至市區的巴士接駁車服務，旅客可多加利用。
在花火節期間，華信航空特別結合澎湖五家別具特色的飯店：五星級福朋喜來登、和田飯店、元泰飯店、賽那美渡假村及海洋渡假村，推出華信假期—花火節3天2夜特惠專案，機票加住宿從5,599元至6,999元各種不同玩法，讓旅客輕鬆到澎湖歡渡美麗浪漫的花火節。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。