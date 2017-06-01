6月起華信航空馬公航線增班 手機下載APP送接駁

澎湖花火節享譽國際。圖：華信提供

華信航空使用彩繪巴士從機場接駁旅客到市區。圖：華信提供

配合2017年澎湖花火節旺季來臨，華信航空為協助遊客夏季前往澎湖旅遊的搭機需求，特別大幅增加飛航馬公的班次。自6月1日起，華信航空台北-馬公每周飛航96架次、台中-馬公每周飛航64架次、高雄-馬公每周飛航32架次，每周從台灣北、中、高機場共有192架次直飛馬公機場。華信航空6月份總共提供機位數高達88,430，為去年同時期增加3倍以上的運能。

凡於6月1日至6月30日期間，搭乘華信航空台北-馬公AE363、AE365、AE367的旅客，只要手機下載雄獅旅遊《Journey on旅途中》APP，輸入優惠券代碼「penghu」，就能獨家獲得免費接駁的電子優惠券。旅客一抵達馬公機場，只要出示華信航空登機證及電子優惠券，即可免費享有從馬公機場至市區的巴士接駁車服務，旅客可多加利用。

在花火節期間，華信航空特別結合澎湖五家別具特色的飯店：五星級福朋喜來登、和田飯店、元泰飯店、賽那美渡假村及海洋渡假村，推出華信假期—花火節3天2夜特惠專案，機票加住宿從5,599元至6,999元各種不同玩法，讓旅客輕鬆到澎湖歡渡美麗浪漫的花火節。

(工商)