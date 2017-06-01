《觀點》 勇士奪冠的「缺憾」？

高手如雲的勇士隊是能守又能攻的球隊。(圖:美聯社檔案照)

舉世矚目的NBA總冠軍賽明天即將登場，衛冕的克里夫蘭騎士隊將與金州勇士隊進行「七戰四勝」的奪冠賽，盛況可期。雖然，騎士與勇士的爭冠賽已經有點令人「乏味」，因為這已是兩隊連續第3年的老戲碼了。但是，無論如何，這可是NBA最值得觀賞的大賽。

這一總冠軍賽將由3位擁有「最有價值球員MVP」掛帥出戰，騎士的詹皇4度、勇士的柯瑞2度、杜蘭特1度 ，有這些嚇嚇叫的球星領軍，焉能不叫座！

在賽前，所有的球評與專家都一致預言：金州勇士可望從騎士隊手中奪回去年失之交臂的總冠軍盃，殆無疑義。唯一有爭議的是：勇士是在第幾場征戰中拉下騎士？究竟勇士是在第6場、還是在第7場解決掉騎士？目前，還沒有「共識」。

勇士之所以會被各界看好的主要原因是：勇士是一支板凳夠深、攻守俱佳，尤其是在防守方面，是當今NBA球隊中極為罕見的「毫不自私」的王牌隊伍。

就如被勇士「直落四」橫掃的馬刺隊總教練波布維契Gregg Popovich在敗後所說的：「這可能是一支全聯盟中最佳防守的隊伍。」除此之外，波布維契更推崇勇士的「無私」進攻，因為，高手如雲的勇士在進攻時總是試圖將球傳給無人防守的隊友來出手，他們的演出太漂亮了。在波布維契的眼中，當今的勇士隊應該就是一支既能攻、又能守的完美隊伍。

不過，如果硬要「雞蛋裡挑骨頭」的點出勇士隊的缺點的話，那應該就是：當今的勇士隊仍缺少一位強大的中鋒，這讓勇士隊在搶籃板球方面吃了很大的「矮虧」。其實，金州勇士隊的管理階層去年早就發現有此「缺憾」了，只是仍在尋尋覓覓之中而已。

但是，或許正因為勇士隊仍有此一「缺憾」，這才會讓騎士隊在明天即將開打的總冠軍賽中還能有點「盼頭」。

(中時電子報)