驚魂！炸彈客闖駕駛艙 馬航急停墨爾本
馬來西亞航空公司一架客機發生劫機驚魂，5月31日深夜在起飛後不久，一架由澳洲墨爾本飛往吉隆坡的客機，一名乘客聲稱持有炸彈企圖闖入駕駛艙，為了安全起見折返墨爾本機場並安全降落，所幸乘客池的不是炸彈而是行動電源。
事發的馬航客機航班編號是MH128，型號為空中巴士A330。客機於當地時間晚上11時11分起飛後不久，一名男子宣稱身上有炸彈企圖闖入駕駛艙，機組人員及11名乘客立即上前阻止。機長得悉後決定折返墨爾本，在晚上11時41分安全降落，乘客則遭機場安全人員上銬逮捕。
馬航證實事件，表示客機降落後，墨爾本機場部分地方已經封鎖，警方已在場戒備。隨後馬國運輸部長阿布杜說，這並非劫機，這名乘客企圖進入飛機駕駛艙宣稱有炸彈，但結果並沒有炸彈，而是行動電源。
(中時電子報)
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