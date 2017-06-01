營養師教撇布！健康美味「Fun粽」新吃法
端午節免不了家家粽葉香，每到年節過後總是家庭主婦煩惱的開始，家裡堆積如山的肉粽，擔心餐餐吃膩肉粽，身材也跟著變「重」嗎？台灣癌症基金會營養師鄭欣宜教您將剩粽變身「盛」粽！
1.吃得好不如吃得巧：一顆南部粽熱量約450-500卡，相當於一碗白飯、一份肉類及兩份油脂，北部粽會將餡料及糯米加油拌炒，增加香味，因此熱量相對也較高，一顆約600卡，約一個便當的熱量；因此在吃肉粽時，也必須注意一天攝取量，並搭配燙青菜、蔬菜湯或飯後水果，增加蔬果攝取量。
2.食材儲存溫度：端午佳節天氣炎熱，適合細菌、微生物生長之環境，建議須注意環境及復熱溫度，肉粽保存溫度須冷藏溫度7℃以下（存放時間3天內），冷凍溫度須-18℃以下，才能達到保存的溫度。每次復熱數量以該餐的份量為主，避免反覆加熱，增加肉粽腐壞的機率。
3.「Fun粽」新吃法：餐餐吃肉粽容易吃膩，且蔬菜量不足，油脂量過高，但不吃完家裡肉粽又太多，以下兩道料理變身料理將肉粽變身為不同型態的美食料理，又能增加蔬菜的攝取，降低熱量攝取！
★糯香高麗菜捲
材料：北部粽兩顆、高麗菜半顆、小黃瓜絲、紅蘿蔔絲適量
做法：
1.將小黃瓜、紅蘿蔔切絲川燙備用
2.高麗菜切半顆，洗淨用熱水川燙至熟
3.用電鍋將北部粽蒸熟並攪拌均勻
4.將北部粽、小黃瓜絲、紅蘿蔔絲依序包入高麗菜葉中，做成捲狀即可
★八寶甜湯
材料：豆沙甜粽兩顆、白木耳、紅棗、桂圓、百合、芋頭丁、山藥丁、薏仁
做法：
1.將白木耳、百合、薏仁浸泡1小時，加入適當黑糖熬煮入味
2.芋頭、山藥削皮，切丁蒸熟備用
3.用紅棗、桂圓當湯底
4.再依序加入所有食材
(中時電子報)
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