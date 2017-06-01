癌症免化療？研究：「母乳」能殺死腫瘤細胞

據研究指出，科學家發現母乳裡一種名為「哈姆雷特（Hamlet）」物質，可以轉化為抗癌的物質。（達志影像／shutterstock提供）

醫療科技進步，然「癌症」至今還難以找到完全治癒方法，這些年來，癌症始終高居國人前十大死因之冠。然據最新研究指出，科學家發現母乳裡一種名為「哈姆雷特（Hamlet）」物質，可以轉化為抗癌的物質。未來癌症患者可不用忍受化療痛苦接受癌症治療。

即使醫療科技再發達，至今癌症發生率仍越來越高，國際抗癌聯盟（UICC）指出，癌症每年在全球導致超過800萬人死亡，相當於一個紐約市的人口，而未來20年內，世界癌症死亡人數將達到每年2400萬人。面對癌症，除了開刀，大多人也會選擇「化療」，然化療要忍受掉髮、身心疲累等痛苦。

然未來可能不必忍受化療痛苦就能有效治療癌症！據英國《每日郵報》報導，瑞典隆德大學免疫學家教授Catharina Svanbor近來從母乳裡發現其含有一種名為稱為「哈姆雷特（Hamlet）」的物質可做為新的抗菌劑來源。其實驗小組發現，加入母乳複合物之後，能以多種方式攻擊癌細胞，進而使腫瘤細胞死亡。

特別是而人類母乳中的「α-乳清蛋白」在腸道中，可進為轉化為抗癌的物質。針對母乳的「哈姆雷特」物質，研究團對在膀胱癌患者的抗癌臨床實驗中，已取得「有希望的結果」。

雖然這項研究計畫尚未進行完備且全面性驗證，然還是給社會大眾一絲希望，期待未來可以在不用接受化療的情況下接受癌症治療。研究團對表示，待研究更完備，時機更成熟後，未來將進一步發展應用於治療腸癌和子宮頸癌，盼能減輕癌症患者化療所面臨的痛苦。

(中時電子報)