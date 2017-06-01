「海洋獨立音樂大賞」最高獎金40萬元！報名延長至6／12
「2017新北市貢寮國際海洋音樂祭」今年7月下旬將於貢寮區福隆海水浴場熱力開唱，其中特別為喜愛音樂創作者辦理的「海洋獨立音樂大賞」自4月6日起開放報名以來，受到熱烈迴響，已吸引了搖滾、嘻哈、電子、金屬等多元音樂風格的優秀樂團報名。
原訂於5月31日截止報名，因應許多樂團之期待，也為了讓更多喜愛原創音樂的朋友參與，報名日期延長至6月12日截止，歡迎各方好手勇敢秀出您獨一無二的原創作品！
海祭今年已邁入第17年，是每年夏季不可錯過的音樂盛事，更是獨立樂團的夢想舞台，今年新北市政府為提高樂團參賽意願，並鼓勵樂團勇於挑戰，特加碼前3名獎金，「海洋大賞」獎金由20萬元增加到40萬元、「評審團大獎」獎金由5萬元增加到15萬元，「海洋之星」新增獎金5萬元。新北市政府更提供各項演出機會，讓得獎樂團有機會在各項大小型活動演出，讓樂團的創作被更多人聽見。
而單純想要分享創作的朋友，「熱浪搖滾小舞台」亦是一個非常好的音樂交流平臺，提供予樂團彼此觀摩的機會，「熱浪搖滾小舞台」報名時間至6月15日截止，本次將遴選出30個樂團於海祭期間演出。這是一個實現夢想的機會，打開你的搖滾靈魂，趕快報名，讓更多人聽見你的音樂創作。
(中時電子報)
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