2017文學迴鄉開跑！青壯作家學者談女性、同志、魔神

同婚議題在台備受關注，也是這次「2017文學迴鄉」探討重點。（本報系資料照）

夏天到了！來聽聽作家談好書！國立台灣文學館為推廣閱讀風氣，紮根文學推廣工作，年度的文學迴鄉中部系列活動，陸續展開，6月起陸續邀請青壯輩的楊翠、邱若山、紀大偉、李舒中等傑出作家學者，以生動活潑的方式，演講有關魔神的故事、同志文學、佐藤春夫旅台經驗以及對早逝的小說家洪醒夫的追想。議題新穎，並和青年學生或民眾進行對話、討論。

2017文學迴鄉中部系列由靜宜大學臺灣研究中心承辦，協辦單位有：紅絲線text apartment書店、新手書店、後驛冊店、南投縣文學資料館，6月4日第一站將由楊逵文教協會理事長、東華大學華文文學系副教授楊翠主講「再見洪醒夫」。

楊翠對於台灣社會的脈動、勞動書寫、女性文學均有精闢的觀點與著作，彰化二林出身的洪醒夫以《黑面慶仔》小說享譽文壇，1982年車禍早逝而讓人痛惜。活動時間：2017年6月4日（日）14時至16時，地點：紅絲線text apartment書店（彰化縣彰化市城中街20號）。

第二站邀請靜宜大學邱若山教授暢談「佐藤春夫的殖民地之旅」。邱教授近年經常往返臺日之間，對於日本各地文學館舍的紀念主題與經營有廣泛的的研究紀錄，他對大正時期作家佐藤春夫之研究論述，尤廣為學界所知。

佐藤春夫與芥川龍之介都是日本大正時期最重要作家，他旅行台灣，所寫〈女誡扇綺譚〉敘及一個臺南府城的奇幻傳說，讀者可前往文學迴鄉講座，聆聽學者對作家的人生行旅做導讀。活動時間：2017年7月14日（五）19時至21時，地點：新手書店（台中市西區向上北路129號）。

第三站邀請政治大學助理教授紀大偉主講「同志文學史」，紀大偉關注的議題包括女性主義、酷兒文學、後現代主義、電腦網路文學、科幻小說等。1995年的代表作〈膜〉透過科幻形式，穿插電影、戲劇、社會學、文學、哲學理論，成為台灣酷兒文學的重要文本，並與邱妙津、陳雪、洪凌等人被歸類為「酷兒作家」，由這位傑出的學者作家主講「同志文學史」，精彩可期。活動時間：2017年8月12日（六）14時至16時，地點：後驛冊店（台中市東區大公街19號）。

第四站邀請長庚大學醫學院專任助理教授李舒中主講時下正夯的主題「魔神仔的故事」。李教授是國立清華大學人類學博士，研究興趣與方向廣泛，包含精神醫療人類學、心理人類學、兒童研究與臺灣研究；近年投入於魔神仔的人類學想像。

目前上映的「通靈少女」電視劇受大家喜歡，魔神仔的社會意義、文學的素材乃至娛樂大眾的氛圍，正是目前輿論經常討論的訊息，讀者可以來聆聽專家的說法。活動時間：2017年8月19日（六）14時至16時，地點：南投縣文學資料館（南投市中興路669號）。

(中時電子報)