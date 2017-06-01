反恐攻 亞莉安娜將返曼城辦慈善演唱會 眾星雲集

亞莉安娜2016年8月參加MTV音樂獎頒獎典禮。(美聯社)

美國流行樂女歌手亞莉安娜(Ariana Grande)週日將在英國曼徹斯特舉行慈善演唱會，顯示不畏恐怖主義的決心，許多著名歌手和樂團都將共襄盛舉，所有演出收益將全數捐給慈善基金，主要用來照顧所有受到上個月亞莉安娜演唱會炸彈事件影響的人。

這場名為「One Love Manchester」的慈善演唱會6月4日將在Emirates OId Trafford球場舉辦，參加的著名歌手和樂團包括如酷玩(Coldplay)、凱蒂‧佩芮(Katy Perry)、菲瑞·威廉斯(Pharrell Williams)、小賈斯汀(Justin Bieber)、麥莉‧西拉(Miley Cyrus)、Niall Horan和接招(Take That)等。

所有收入將捐給和英國紅十字會以及曼徹斯特市府合作的緊急基金「We Love Manchester Emergency Fund」，演唱會的票從6月1日正式開賣。

亞莉安娜也在公開信中抨擊5月22日發生在她的演唱會中的自殺炸彈攻擊是「極惡」的，並稱讚她的歌迷在事件中保持仁慈、友愛和心胸開闊。

這起事件造成22人死亡、116人受傷，死者中有10人年齡不到20歲，最小的只有8歲。亞莉安娜在事件後暫停其接下來的巡迴演出，目前也尚未公布何時會再度開始舉行，巡演主辦單位已同意退票。

除了亞莉安娜外，本身就來自曼徹斯特的著名英國搖滾歌手、前綠洲合唱團(Oasis)主唱連恩·蓋勒格(Liam Gallgher)周二晚已經舉辦個人慈善演唱。表演中點了22隻蠟燭，觀眾也自動唱起了綠洲合唱團著名歌曲「別抱恨回頭看」(Don’t Look Back in Anger)，演唱會的收益也捐給同個緊急基金。

在此同時，英國警方仍在尋找自殺炸彈客Salman Abedi在案發前攜帶的藍色行李箱，並向大眾尋求相關訊息。

(中時電子報)