全球競爭力評比 台灣第14

2017年世界競爭力前5強分別為香港、瑞士、新加坡、美國及荷蘭。(圖片取自美聯社)

瑞士洛桑管理學院（IMD）31日公布2017競爭力報告，台灣排名全球第14、亞太第3，名次與去年相同。另外今年除總體競爭力外，台灣今年數位競爭力排行上升4名，在全球排名第12。

根據IMD最新公布世界競爭力報告，2017年世界競爭力前5強分別為香港、瑞士、新加坡、美國及荷蘭。2017年世界競爭力前5強分別為香港、瑞士、新加坡、美國及荷蘭，其中香港及瑞士與去年同樣排名，新加坡及荷蘭各上升1及3名，至於美國則是下降1名。在台灣部份，IMD評比在全球63個國家與地區中，今年總體排名第14，與去年相同。若與亞太國家相較，今年台灣為亞洲第3，僅次於香港及新加坡，亞太排名也與去年一樣。

IMD評比有4大類項目，包括「經濟表現」、「政府效能」、「企業效能」及「基礎建設。」台灣在「經濟表現」及「企業效能」項目排名上升，「政府效能」及「基礎建設」排名則下降。。

「數位」競爭力則分為「知識」、「科技」及「未來整備度」，台灣在「科技」部份為世界排名第7；至於「知識」、「未來整備度」則均是世界排名第16，尤其「未來整備度」由去年的22名一口氣上升至第16名。;

(中時電子報)