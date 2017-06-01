西南氣流增強 各地有短陣雨 北部高溫34度
今天(1日)開始受到西南氣流影響，全臺各地都有短暫陣雨或雷雨發生的機率，位於迎風面的中南部地區，雨勢可能更為明顯，累積雨量有達大雨或豪雨規模的可能；白天感覺還是悶熱些，各地高溫都可以來到３０度以上，北部地區甚至可達３４度，臺東地區因受背風沉降，有發生焚風的機會，高溫也上看３４度。
根據中央氣象局資料顯示，週五、週六（２日、３日）滯留鋒面及西南氣流影響，雨勢最為劇烈，各地都可能有豪雨等級以上的累積雨量，特別是山區預計雨量最為集中；週日、下週一（４日、５日）鋒面略南移，但仍持續滯留於在臺灣附近上空，天氣仍不穩定，各地仍有大雨或豪雨發生的機率；溫度方面，各地氣溫會下降些，北部尤其明顯，下雨時感受會較涼。
另外，離島的馬祖今天清晨可能有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意最新航班資訊；連日及未來一周均有明顯降雨，山區土石鬆軟，若要前往山區一定要留意路況，並盡量避免前往溪邊活動以防溪水暴漲影響安全。
最後提醒由於西南氣流影響，今天上午起除東部及東北部以外，臺灣本島沿海空曠地區以及離島，均有９至１１級強陣風及較大風浪出現的機率，請注意。
空氣品質方面，今天北部及馬祖地區為普通等級，指標污染物為細懸浮微粒，其他地區為良好等級。
(中時電子報)
關鍵字：地區
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