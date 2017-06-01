被川普炒前FBI局長 將赴參院作證

美媒報導，柯米最快預計下周赴參院，就川普要求他停止調查其親信和俄羅斯關係一事作證。(圖片取自美聯社)

美國前聯邦調查局長柯米（James Comey）上月被川普無預警開除後引來一陣風波，為了釐清案情，美媒報導，柯米最快預計下周赴參院，就川普要求他停止調查其親信和俄羅斯關係一事作證，但細節尚在擬訂中，正式作證的日子也尚未確定。

自從柯米被開除後，美媒不斷爆料，柯米和川普會面後寫下的備忘錄中指出，在川普上任後一個月，曾要求他效忠於川普，還要求柯米停止調查前國安顧問弗林，說他是好人。

據了解，柯米預計公開現身參院情資委員會作證，主要說明他在被開除前和川普的互動，這次公開作證將不會討論任何聯邦調查局調查川普團隊通俄門的內容，川普被質疑試圖阻斷調查，妨礙司法公正，柯米的公開作證將釐清案情，也可能投下更大震撼彈。

(中時電子報)