飽眼福！這大學籲女生畢業典禮穿低胸裝

比利時一間大學的醫學院竟然以審美為理由，早前向畢業生發出電郵，要求女畢業生參加畢業典禮時，最好穿性感低胸裝出席。(圖片取自達志影像)

比利時一間大學的醫學院竟然以審美為理由，早前向畢業生發出電郵，要求女畢業生參加畢業典禮時，最好穿性感低胸裝出席，這封電子郵件在網上廣傳後引來強烈反彈，認為這是種性別歧視，校方為了滅火，近日道歉，承認冒犯學生。

布魯塞爾自由大學（Université libre de Bruxelles），早前醫學院向畢業生發的電郵中寫道：「從審美的角度來看，年輕女生最好穿連身裙或短裙，以及好看的低胸裝。」男畢業生則應穿西裝參加畢業典禮。

該封電子郵件被人發布到網路上，引起瘋傳，批評學校此舉為性別歧視。校方不敵批評聲浪，在facebook專頁及twitter就該電郵致歉，承認信的內容不恰當，冒犯學生。

(中時電子報)