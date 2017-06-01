如何購買便宜「機加酒」？4大撇步教你省錢又省時
自由行已成為出國旅遊常態，像是日本、韓國、香港等地都是自由行旅客首選的熱門旅遊地，許多人會選擇自己上網訂購機票與住宿，大致區分為機票跟住宿分開訂購或是直接購買機加酒套裝兩種，而對於新手來說，當然事蹟家酒最省時又方便，那麼如何掌握低價及效率，聰明購買「機加酒」行程呢？ Skyscanner全球旅遊比價網站彙整了以下４點提供參考。
1.比價網
市面上越來越多比價網出爐，當然要順應時勢利用比價網提供的資訊，交叉比對出最低價格的機票與住宿，只要輸入想去的城市、日期，網站就會自動跳出最優惠的機加酒價格。
2.旅行社
旅行社不只有團體旅遊，看準自由行市場，也相繼推出機加酒的優惠行程，購買時直接點選機加酒選項即可，而每間旅行社都有各自擅長線路，不妨多加比較。
3.航空公司
中華航空推出「華航精緻旅遊」有機加酒的行程，旅遊城市包含亞洲各點甚至到帛琉等地，提供會員折價優惠和不定點好禮任選等，對不想花太多心思找飯店、查交通的朋友來說，可謂旅行懶人包，不過大部分都是2天1夜的機加酒組合，當然你也可以延長飯店住宿的時間。另外，出發日期會影響飯店價格，大家可以在網上比較，總體來說，要便宜就要淡季出遊。
4.追蹤航空公司和旅行社粉絲專頁
想保持接收最新優惠消息，最便捷方法當然是追蹤各大航空公司和旅行社的粉絲專頁，如果上網一個一個看各個航空公司和旅行社網站是挺花時間的，而且通常他們都會在粉絲專業專頁發佈最新的優惠消息，所以追蹤他們的粉絲專頁是讓你購買便宜機+酒的便捷方法。
(中時電子報)
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