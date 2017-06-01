特斯拉CEO： 美國若撤氣候協定 將辭川普顧問

特斯拉汽車CEO馬斯克。(美聯社)

美國特斯拉汽車CEO兼太空探索公司SpaceX創始人之一馬斯克(Elon Musk)說，若美國總統川普(Donald Trump)美國撤出巴黎氣候協定，他將會辭去川普顧問的職務。

川普昨傳出預計將撤出巴黎氣候協定的消息，對此馬斯克在推特上表示：「不知道巴黎協定會怎麼樣，但我已經盡可能透過白宮和委員會等，直接建言美國總統繼續支持該協定。」

馬斯克目前是川普經濟和製造業工作委員會的顧問之一，至川普上任後造訪過白宮三次。他也因為和川普團隊合作受到批評，有些人甚至宣稱因此退訂了特斯拉的汽車Model 3。馬斯克說他和川普團合作可以幫助將全球轉向使用永續性能源。

網友Luke Schnoebelen問馬斯克若川普決定撤出他會怎麼做時，馬斯克直接回答他沒有其他選擇，只能離開委員會。

在此同時，美國也有25家大型企業簽署一封信，並且在《紐約時報》(New York Times)、《華爾街日報》(Wall Street Journal)等媒體上刊登，呼籲川普不要撤出巴黎協定。這些公司包括蘋果、臉書、谷歌、Levis Strauss、聯合利華等，信中表示「氣候變遷對企業帶來風險、但也帶來機會」，巴黎協聽提供了個可創造工作機會、並降低不平衡競爭的穩定、實際的架構。

今年4月世界第二大石油公司殼牌(Shell)、國際礦產公司力拓(Rio Tinto)等16家公司，也簽署一封信給川普，希望川普支持巴黎協定。殼牌CEO范博爾登(Ben van Beurden)說，他最大的擔憂是政府在氣候變遷政策上的不穩定性，如果現任和未來政府有很清楚的政策方向，那他就沒有任何意見。若全球能源繼續轉向使用天然氣，許多能源公司將可因此獲利。

巴黎氣候協定提供一個框架，能讓各國政府漸漸淘汰化石燃料，轉向使用乾淨的能源，以避免全球氣溫上升到比工業化時代前高1.5度的情況。

(中時電子報)