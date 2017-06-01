6月1日各報頭版要聞

●身體OK 續審5大案？ 趴趴走惹關注 7月7日高院傳訊阿扁

保外就醫的前總統陳水扁，日前出席凱達格蘭募款餐會公然違反台中監獄禁令後，又申請參加前國策顧問蔡有全的追思禮拜遭拒，他到處趴趴走，健康狀況是否OK，讓審理二次金改案的高院法官，決定7月7日傳訊陳水扁到庭，釐清他的身體狀況，是否有「就審能力」?案件要不要繼續停止審理。

●蘇花坍是天災 政院：人不能和天打仗

蘇花公路大雨坍方中斷，交通部長賀陳旦遭批「神隱」不見人影？行政院發言人徐國勇昨日表示，「整個端午連假，部長都沒有休息。」他也說，天災難防，政府都有在處理，不要把天災無限上綱怪罪別人，「人不能跟天打仗」。

●行政院祕書長召集專案小組 討論同婚修法 陳美伶：開放全台同性伴侶註記

行政院已成立同婚相關法制作業專案小組，政院祕書長陳美伶昨天表示，首次會議將於6月7日舉行，預計每周開一次會，討論法規配套及法案研擬；開會時將與內政部協調，希望全台各縣市都能開放同性伴侶註記，有助於後續的溝通。

●丁松筠神父 驟逝

以「傑瑞叔叔」（Uncle Jerry）之名主持英語教學節目、為長頸鹿美語代言而聞名的天主教神父丁松筠昨驟逝，享壽75歲。30年前即有心臟病的他，今年4月才接受心臟支架手術，移民署與台北市民政局原定今頒發台灣身分證給他，他還開心表示：「謝謝台灣當我是一家人。」未料昨被發現在睡夢中去世，網友紛紛哀悼，要「長頸鹿叔叔」一路好走。

●終於通了 蘇花2小時放行千輛車

回家路迢迢！經4天搶修，中斷的蘇花公路昨天下午4時許先搶通單線車道，開放2小時通車放行，但竟有人為了搶快而在通車時發生小擦撞，所幸半小時後就排除，昨公路總局統計，2小時內共有1457輛車通行。公路總局表示，今起開放每天清晨6時至上午8時、中午12時至下午1時、下午4時至晚上6時三個時段通行，預計4日後能雙線管制通行，最慢2個月後可正式解除管制。

●徐旭東獨子 曾當美軍打伊拉克

國內大企業第2代或第3代接班人，有誰當過職業軍人，在戰場第一線親歷槍林彈雨？遠東集團創新長徐國安（Douglas Jefferson Hsu），也就是董事長徐旭東獨子極可能是唯一例子，這也將成為徐國安日後接班的本錢。

●你有感嗎？隔16年 大畢生起薪重返28K

畢業季近了，不少大學畢業生正為尋職煩惱。根據勞動部昨公布的年度職類別薪資調查，去年大學畢業生平均起薪增至二萬八一一六元，比前一年又「加薪」四百多元，數字也創該調查以來新高。

●陳博志談前瞻：軌道建設應緩下來

對於行政院力推前瞻基礎建設計畫中，軌道建設就匡列四千二百億元預算，總統府資政陳博志接受媒體訪問時表示，現在的政府官員一再地緬懷一百多年前的歐洲、日本大量鋪軌道的方法及技術，「真的是不夠前瞻，這個四千二百億元的軌道建設一定要緩下來。」

●蔡英文要部會下鄉挺前瞻：部長不到 次長也要到！

民進黨今天中執會邀請國發會副主委曾旭正以「前瞻基礎建設計畫之城鄉建設」專案報告。據轉述，會中民進黨立委陳明文建議，各部會首長可以趁立法院休會下鄉說明前瞻計畫，民進黨主席蔡英文對此大表贊同，還加碼強調，「就算部長不能到，次長一定要到。」

●投資中國 必翔疑假借款真掏空

交不出財報又涉內線交易的上市輔具大廠必翔，昨再驚爆疑涉掏空、作假帳案外案。一份銀行水單顯示，必翔子公司揚明實業曾借款給中國寧波的天一智能電池公司，而後者則「還款」給必翔中國總管理處副總戴佳瑀，這三方資金往來在去年九月特別頻繁；對照證交所今年四月曾抓包必翔隱匿揚明借款給天一，金額高達七．四九億元，必翔相關資金流向究竟為何，疑點重重。

●頒身分證前夕病逝// 丁松筠神父：謝謝台灣當我是家人

把五十年的黃金時光全都獻給台灣，宣稱要死在台灣的天主教丁松筠神父，昨因心臟病突發過世，享壽七十五歲，移民署原訂今天頒發中華民國身分證給他，祝福他成為「正港」台灣人，臨時改到今天上午十一點在光啟社舉行的追思會上，頒發身分證與國籍證書給丁松筠，由他的弟弟丁松青神父代表接受。

●中國普洱茶磚 驗出禁用43年DDT

台北市衛生局最近抽驗超市、茶行四十件茶葉及花草茶殘留農藥，其中，大同區岩韻普洱茶店所售的「雲南普洱茶磚」，被驗出台灣已禁用四十三年的農藥「p, p’-滴滴涕（ＤＤＴ）」，其產品來源為中國。衛生局指出，因業者無法提供產品來源廠商，已要求業者下架、銷毀，並依「食品安全衛生管理法」開罰三萬元。

(中時電子報)