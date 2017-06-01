喊黨政軍退出校園 蔡正元批民進黨設駐校代表

國民黨政策會執行長蔡正元，在臉書秀出民進黨主席蔡英文頒發「校園青年駐校代表」證書照片。(蔡正元臉書)

民進黨青年營海報，上周張貼在台北市立建國中學校園內，遭外界批評雙重標準，不是要黨政軍退出校園?國民黨政策會執行長蔡正元，在臉書秀出民進黨主席蔡英文頒發「校園青年駐校代表」證書照片，諷刺民進黨以前高喊黨政軍退出校園，現在高調設立「駐校代表」，蔡英文很厲害喔!

國民黨政策會執行長蔡正元，在臉書秀出民進黨主席蔡英文頒發「校園青年駐校代表」證書照片，截圖上面並有文字說明「民進黨很重視在校園中發展，每個學校都設立駐校代表，並且由黨主席親自頒發證書。黨政軍退出校園？那只是民進黨拿來批評與要求藍營的，對民進黨自己不適用。」

蔡正元說，民進黨進校園設立「駐校代表」，以前高喊黨政軍退出校園，現在高調設立「駐校代表」，蔡英文很厲害喔!

據《自由時報》報導，民進黨發言人吳沛憶反駁，該照片是民進黨在2008年黨部招募青年志工的活動之一，並說這跟國民黨在學校成立黨分部是兩回事，民進黨駐校代表並非黨員、不處理黨務，也不需經營組織。

網友留言「 呵呵呵…有嘴說別人，沒嘴說自己的兩套標準，就是冥禁洞詐騙的一貫手法啊！」、「課綱洗腦還不夠....還要駐校監督嗎」、「綠色執政，詐騙保證。」、「洗腦從學校開始，誰都懂！」、「綠衛兵無誤」、「很多愚民還是很支持呢!」

(中時電子報)