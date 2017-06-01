國師不挺軌道建設 羅智強：蔡仍要把台財政送墳場？

台中市長林佳龍爭取軌道建設經費，包括捷運綠線延伸到大坑等共計1290.26億元建設能列入前瞻基礎建設計畫中。（資料照,盧金足攝）

總統府資政陳博志日前批前瞻基礎建設高達4200億元的軌道建設並非最迫切，Uber、無人車都已經在發展，官員還緬懷一百多年前的技術，這樣真的不夠前瞻，應暫緩軌道建設。對此，前總統府副秘書長羅智強以陳水扁在全台大建機場為例，「蔡英文想複製陳水扁的老路嗎？是想把台灣財政送進墳場嗎？」

陳博志日前接受媒體訪問指出，一個軌道建設要做到形成路網，大概需要花30年時間，但現在人工智慧、無人車都已經出來了，20年後的汽車還會跟現在一樣嗎？新技術一直在進步，現在的政府官員怎麼還再緬懷一百多年前的技術，實在是不夠前瞻啊，這個4200億元的軌道建設一定要緩下來。

對此，羅智強說4200億的軌道建設，常被稱為「蔡想想」的蔡英文，真的要再「想想」。

羅智強說蔡英文十年政綱起草人陳博志以及很多關注未來的專家，在Uber、無人駕駛這些趨勢下，都點出了一個關鍵之問：未來軌道還是交通的王道嗎？台灣砸4200億在軌道建設，尤其是輕軌，蔡英文真的想留下可能貽禍台灣財政百年的「蚊子鬼」嗎？看看高雄輕軌吧，在興建時，宣布高雄輕軌「每小時」運量可達5000人次，才符合營運規模。但到現在卻「一天」不到3000人次。

羅智強指出，這種情形幾乎是扁政府時期的「代表作」之一：恆春機場的複刻版。2000年時，阿扁政府花了近6億元，要在2016年把恆春機場的載客量衝到一年17萬人次，這個「宏大目標」，至今還高掛在恆春機場的網頁上。到了2016年時，恆春機場一整年的載客數僅700人，是當初目標的0.4%。為了維持恆春機場，政府一年得虧損加折舊高達數千萬，但收入卻不過百萬。賠掉的6億以及一年幾千萬、無底洞式的損失，並不是阿扁賠的，而是由全民的荷包出的？「蔡英文，想要複製陳水扁的老路嗎？是想把台灣財政送進墳場嗎？」

羅智強直言，不分藍綠、舉國皆罵的前瞻建設，蔡英文依然鐵了心要蠻幹，「別人的話蔡英文可以不聽，蔡英文的國師、十年政綱起草人陳博志的話，蔡英文至少至少當一次『蔡聽聽』吧！」

(中時電子報)