內鬥不休 傳洪秀柱下週宣布提前辭黨主席
國民黨主席選舉結束，但內鬥依舊沒有落幕。洪、吳雙方交接陷入僵局，昨中常會停開，21名挺吳派中常委要求中常委選舉延期，甚至不排除採取司法行動。傳洪秀柱放出消息，最快下週三就會宣布辭職，提前於7月卸下黨主席職務。
吳敦義與洪秀柱雙方陣營上周就黨主席提前交接時間，進行2次協商。據了解，洪陣營建議可提前到7月30日，但吳陣營認為意義不大；雙方第二次協商時，吳陣營突然「突襲」，認為原訂7月8日與7月29日的中央委員與中央常務委員選舉都必須回歸制度，延到8月20日全代會後才進行。
據聯合報報導，洪秀柱透過幕僚表示，為了國民黨發展和利益，如果吳敦義陣營不能以大局為重，只在個人利益上糾葛，因此造成雙方仍沒辦法達成提前交接共識，她個人不忍讓黨再空轉三個月，屆時，將自行決定她去職的時間，提早在7月就辭去黨主席職務。
國民黨昨停開中常會，文傳會副主委胡文琦表示，盼雙方冷靜、顧全大局。但21名中常委大動作表態，雙方僵局恐難解，洪秀柱可能在下週三就宣布辭職時間。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。