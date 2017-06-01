內鬥不休 傳洪秀柱下週宣布提前辭黨主席

5月31日，國民黨中常會停開，21名中常委召開記者會指黨主席洪秀柱不尊重個人職權。（中央社）

國民黨主席選舉結束，但內鬥依舊沒有落幕。洪、吳雙方交接陷入僵局，昨中常會停開，21名挺吳派中常委要求中常委選舉延期，甚至不排除採取司法行動。傳洪秀柱放出消息，最快下週三就會宣布辭職，提前於7月卸下黨主席職務。

吳敦義與洪秀柱雙方陣營上周就黨主席提前交接時間，進行2次協商。據了解，洪陣營建議可提前到7月30日，但吳陣營認為意義不大；雙方第二次協商時，吳陣營突然「突襲」，認為原訂7月8日與7月29日的中央委員與中央常務委員選舉都必須回歸制度，延到8月20日全代會後才進行。

據聯合報報導，洪秀柱透過幕僚表示，為了國民黨發展和利益，如果吳敦義陣營不能以大局為重，只在個人利益上糾葛，因此造成雙方仍沒辦法達成提前交接共識，她個人不忍讓黨再空轉三個月，屆時，將自行決定她去職的時間，提早在7月就辭去黨主席職務。

國民黨昨停開中常會，文傳會副主委胡文琦表示，盼雙方冷靜、顧全大局。但21名中常委大動作表態，雙方僵局恐難解，洪秀柱可能在下週三就宣布辭職時間。

(中時電子報)