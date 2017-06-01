一樣納稅卻當三等公民，蔡英文挨批欺負花東鄉親。(擷取自王家貞服務處專頁、鳳凰花護民主市政監督聯盟)

端午連假蘇花東路坍方，造成當地居民與遊客交通上極大不便。「鳳凰花護民主市政監督聯盟」粉絲團表示綠色執政縣市拿花東人納稅錢搶蓋一堆輕軌鐵道，花蓮台東鄉親卻連一條能安全回家的路都要不到，一樣納稅卻當二等公民，蔡英文政府欺負花東鄉親。

蔡政府編列8年8800多億元預算，推動「前瞻基礎建設計畫」，軌道建設就佔了將近一半，且被外界質疑圖利綠營縣市。日前蘇花公路落石坍方造成道路中斷，花蓮縣長傅崐萁召開記者會砲轟中央始終相應不理，漠視花東人需要一條安全回家的路。

但民進黨發言人張志豪反而質疑，當花蓮縣民處於緊急危難時，傅崐萁作為縣長，難道只有發臉書「搶快搶即時」來批評蔡英文政府的功能？這種重大緊急危難的同時，「您為縣民及民眾做了什麼？」另外，立委蕭美琴也暗指傅崐萁「製造對立」、「消費別人的痛苦來成就自己」，要傅莫再抹黑。

蕭美琴還曾說蘇花改二期計畫未列入前瞻建設是因為「公路」不符計畫項目。鳳凰花護民主市政監督聯盟質疑，民進黨執政縣市，拿花東人納稅的錢，搶蓋一堆輕軌鐵道，花蓮台東鄉親卻連一條能安全回家的路都要不到，一樣納稅卻被當二等公民，怒批蔡英文政府欺負花東鄉親。

有網友表示「雖然只去過花蓮兩次，但我支持就算花1、2千億去蓋蘇花工程，也好過什麼狗屁輕軌，至少給人民一條安全的回家之路。」也有網友痛批「只有民進黨被抹黑叫抹黑…民進黨抹黑別人叫事實！」、「真不知道花東人選這些立委所為何事？百姓優先？或者…為政府護航優先？」、「什麼都是國民黨的問題，既然如此，請民進黨退出執政，蔡英文下台，叫馬英九與國民黨上台負責」、「民進黨認為打通雪隧是政績，但蓋蘇花高是破壞環境」、「蕭美琴+賀陳旦+環保流氓就是阻擋花東建設的元兇」、「為什麼錢沾蓋輕軌就不用同樣標準來看，給蘇花一條安全的路都不肯還想發展觀光，民進黨蔡英文就是個笑話！」

(中時電子報)